Silifke'de buğday hasadı başladı

Silifke'de buğday hasadı başladıMERSİN'in Silifke ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde buğday hasadı başladı.

01.06.2020 18:38 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:44
Silifke'de buğday hasadı başladı
MERSİN'in Silifke ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde buğday hasadı başladı.
İlçe genelinde 122 bin 264 dönüm tarlaya ekilen buğdaydan 30 bin ton rekolte bekleniyor. Çiftçi Hüseyin Güney, "26 dekar arazimde diğer arazilere göre verim güzel. Diğer arazilerde kuzey rüzgarları ile birlikte lodosun esmesi tane kaybına neden oldu. Rüzgarın vurduğu arazilerde verimler düşük. Ama burada verim güzel" dedi
Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun ise ilçede yaklaşık 122 bin 264 dönüm tarlaya buğday ekildiğini ve 30 bin ton rekolte beklediklerini kaydederken, çiftçilere bereketli bir sezon diledi. Silifke’de buğday hasadı başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Silifke, Güncel, Haber

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