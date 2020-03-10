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Silifke'de "Çağla Festivali ve Kültür Şenlikleri" düzenlenecek

Mersin'in Silifke ilçesinde "Çağla Festivali ve Kültür Şenlikleri" düzenlenecek.

10.03.2020 13:27 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:27
Silifke'de
Mersin 'in Silifke ilçesinde "Çağla Festivali ve Kültür Şenlikleri" düzenlenecek.
Silifke Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 15 Mart'ta Işıklı Mahallesinde düzenlenecek festivalde çeşitli etkinlikler yapılacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, festivalin ilçe tanıtımına katkı sağlayacağını belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler : Silifke, Mersin, Güncel
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