Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Silifke'de 'Çilek hasadı' başladı

Silifke'de 'Çilek hasadı' başladı 60 bin ton rekoltenin beklendiği Silifke'de hasat Temmuz ayı sonuna kadar devam edecek Çileğin tarlada kilosu 3-4 liradan satılıyor Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar: "En iyi C vitamininin çilekte olduğu bilimsel olarak kanıtlandı"...

01.04.2020 12:18 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:23
Silifke 'de 'Çilek hasadı' başladı
60 bin ton rekoltenin beklendiği Silifke'de hasat Temmuz ayı sonuna kadar devam edecek
Çileğin tarlada kilosu 3-4 liradan satılıyor
Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar :
"En iyi C vitamininin çilekte olduğu bilimsel olarak kanıtlandı"
MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde yaz günlerinin gözde meyvesi çileğin açıkta hasadına başlandı.
Atayurt Mahallesi'nde Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve çilek üreticisi Nurettin Kaynar'ın tarlasında çilek hasadı yapılırken, toplanan çilekler yurt içi piyasasına gönderildi.
Korona virüs nedeniyle ihracat konusunda önümüzdeki günlerde yaşanabilecek olumsuzluklardan dolayı tedirginlik yaşadıklarını belirten Kaynar, "Tabii ki bölge olarak çilek hasadına başlamış bulunuyoruz. Fakat çileğin Silifke ekonomisinde çok büyük bir yeri var. Silifke Ticaret ve Sanayi Odası olarak çileğimizin coğrafi işaret tescilini aldık. Daha iyi üretim ve daha iyi satış anlamında çilek hasadına başlamış bulunuyoruz. Şu an dünyada ve Türkiye'de virüs nedeniyle zor günler geçiyoruz. Korona virüsü ile mücadele ediyoruz. Herkesin sıkıntıları olduğu gibi Silifkeliler olarak bizlerinde bu konuda büyük sıkıntıları var. Türkiye ihracatının yüzde 65'ini ve Türkiye'de çilek üretiminin yüzde 35'ini biz sağlıyoruz. Geçtiğimizi yıl bu zamanlarda Ortadoğu'ya ihracatımız vardı. Virüs tedbirlerinden dolayı çileği Ortadoğu'ya şu an gönderemiyoruz" dedi.
Türk çiftçisinin evde kalma şansı olmadığını ifade eden Kaynar şöyle devam etti:
"Varını, yokunu üretime adayan çiftçilerimiz sürekli üretiyor. Biz en iyi şekilde şu an en hijyenik şekilde çilek üretimine hazırlandık. Bizim için işçilerimizin sağlığı da önemli. Bununla ilgili tüm önlemlerimizi aldık. Hijyen kurallarına harfiyen uyuyoruz. Şu an hijyen kurallarına uyarak hasadımızı yapıyoruz. Fakat asıl konu tüketicilerimize sesleniyorum. En iyi C vitamini çilektedir. Bilimsel olarak kanıtlandı. Yüzde 65 ve 70 oranında C vitamini bulunmaktadır. En yüksek C vitamini çilektedir. Kesinlikle bol bol çilek tüketmenizi tavsiye ediyorum. 10 gün sonra ihracat yapmamız gerek. Yurt dışı pazarlarına açılmamamız gerekir. Ancak korona tedbirlerinden dolayı biraz zorluk yaşayacağız. Ama biz elimizden geleni yapacağız. Ticaret ve tarım Bakanlığımız bize destek veriyor. İnşallah Rusya pazarına da çileğimizi indireceğiz. Hijyen kurallarına göre çileğimizi hazırladık. Bu virüs illeti biter inşallah. Biz bunun için dua ediyoruz. ve inşallah kısa zaman sonra Türkiye rahat bir nefes alır."
Şu an 3 ile 4 lira arasında değişen fiyatlarla çileğin satıldığını belirten Kaynar, özellikle Atayurt başta olmak üzere Arkum, Atakent ile Kurtuluş, Bahçeköy, Sökün, Çeltikçi mahallelerinde de çilek üretiminin yapıldığını söyledi.
İlçe genelinde Nisan ayının son günlerinden itibaren çilek bolluğu yaşanacağını ifade eden Başkan Kaynar, "Bu sezon 15 bin dönüm alandan 60 bin ton çilek hasadının beklendiği ilçede, Temmuz ayı sonuna kadar devam edecek hasat boyunca çileğin bir bölümünün yurt içinde pazarlanması, bir bölümünün de başta Rusya olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç edilmesi bekleniyor. Çilek, ilçenin önemli bir istihdam kaynağı olarak dikkati çekiyor. Ekim döneminden hasat sonuna kadar yaklaşık 3 bin aileye geçim kapısı olan çilek, çoğunluğu kadınlardan oluşan binlerce kişinin el emeğinin ardından sofralara ulaşıyor" diye konuştu. Silifke’de ’Çilek hasadı’ başladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Silifke, Kaynar, Ekonomi

Haberin Videosu :

Silifke'de 'Çilek hasadı' başladı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Silifke'de 'Çilek hasadı' başladı - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Görevi 4 gün önce devralan Bakan Karaismailoğlu, ilk icraatı için kolları sıvadı Ekonomi
Görevi 4 gün önce devralan Bakan Karaismailoğlu, ilk icraatı için kolları sıvadı
Türkiye’nin en zengin 2. isminin şirketi, Ankara Valiliği’ne 8 milyon lira bağışladı Ekonomi
Türkiye'nin en zengin 2. isminin şirketi, Ankara Valiliği'ne 8 milyon lira bağışladı
Kapalıçarşı’nın kapanması kuyumcuları vurunca uzman isimden kritik çağrı geldi Ekonomi
Kapalıçarşı'nın kapanması kuyumcuları vurunca uzman isimden kritik çağrı geldi
Migros koronavirüs sonrası 2.200 kişiyi işe aldı! Bin kişi daha alacak Ekonomi
Migros koronavirüs sonrası 2.200 kişiyi işe aldı! Bin kişi daha alacak
Altını olan köşeyi döndü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altını olan köşeyi döndü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
65 yaş üstü vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi Ekonomi
65 yaş üstü vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi
Korona ekonomiyi de vurdu! Mart ayı ihracatında büyük düşüş yaşanacak Ekonomi
Korona ekonomiyi de vurdu! Mart ayı ihracatında büyük düşüş yaşanacak
Dolar 2018 Ağustos’tan bu yana en yüksek seviyesinde! İşte son durum Ekonomi
Dolar 2018 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesinde! İşte son durum

Son Dakika Ekonomi Haberleri

14:03: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "İhracatta mart ayında bir gerileme bekliyoruz" - Ekonomi 14:02: e-Tarım portalının kapsamı genişliyor - Ekonomi 13:59: İnşaat malzemeleri üretimi 15 ay sonra ilk kez Ocak'ta arttı - Ekonomi 13:57: Petrol fiyatları için ABD-Rusya arasında kritik görüşme - Ekonomi 13:57: Lufthansa, çalışanlarının yaklaşık üçte ikisini kısa süreli çalıştıracak - Ekonomi 13:04: Görevi 4 gün önce devralan Bakan Karaismailoğlu, ilk icraatı için kolları sıvadı - Ekonomi 13:03: İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı - Haberler 11:54: Türkiye'nin en zengin 2. ismi olan Erman Ilıcak'ın şirketi Rönesans Holding, Ankara Valiliği'ne 8 milyon lira bağış yaptı - Ekonomi 11:50: Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi - Ekonomi 11:35: Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayı ihracatı yüzde 17'lere gerileyecek - Ekonomi 11:28: Altını olan köşeyi döndü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber