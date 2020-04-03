Mersin Silifke'de domates yüklü tır denize uçtu: 1 ölü
Mersin Silifke'de domates yüklü TIR, denize uçtu. Kazada tır şoförü hayatını kaybederken; deniz domatesler sebebiyle kırmızıya büründü.
03.04.2020 09:28 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:01
Mersin 'in Silifke ilçesinde acı bir kaza yaşandı. Domates yüklü tır, denize uçarken; kazada tır şoförü Fais Kartal yaşamını yitirdi. Öte yandan denize dökülen domatesler, denizin rengini değiştirdi.
ŞARAMPOLE YUVARLANDI
Kaza, saat 06.30 sıralarında Silifke ilçesine bağlı Atakent beldesi çıkışındaki Altınofroz virajında meydana geldi. Mersin yönüne giden Fais Kartal yönetimindeki 33 DCA 01 plakalı domates yüklü TIR, yağışlı havada, girdiği virajı alamayarak şarampole yuvarlandı.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Deniz kıyısındaki kayalıklara düşen TIR'ın şoförü Fais Kartal, olay yerinde yaşamını yitirdi. TIR'ın taşıdığı domatesler ise denize döküldü.Kazanın ardından TIR'ın düştüğü yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: DHA