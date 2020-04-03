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Silifke'de domates yüklü tır denize uçtu

Silifke'de domates yüklü tır denize uçtu.

03.04.2020 10:10 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:10
Silifke'de domates yüklü tır denize uçtu
Silifke 'de domates yüklü tır denize uçtu. Kazada, tır şoförü F.K. yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Atakent beldesi çıkışındaki Altınofroz virajında meydana geldi. Mersin yönüne giden F.K. yönetimindeki 33 DCA 01 plakalı domates yüklü tır, yağışlı havada girdiği virajı alamayarak şarampole yuvarlandı.

Deniz kıyısındaki kayalıklara düşen tırın şoförü F.K., olay yerinde yaşamını yitirdi. Tırın taşıdığı domatesler ise denize döküldü.

Kazanın ardından tırın düştüğü yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Silifke, 3. Sayfa
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