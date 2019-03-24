Silifke'de Fidan Dikimi

Mersin
'in Silifke
ilçesinde 18 dönümlük alana fidan dikilerek, "Adalet Ormanı" oluşturuldu.
Silifke Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklama göre, Adalet Bakanlığı
ile Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan "Ağaçlandırma ve Koordinasyon Projesi" kapsamında, Çatalcam mevkisinde 18 dönümlük alan Adalet Ormanı'na dönüştürüldü
Alana, 2 bin servi ile 50 badem fidanı dikildi.
Etkinliğe, Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Köklü
, Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, Anamur
Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Silifke Adalet Komisyonu Başkanı Fatih
Kutluboğa, Silifke Orman İşletme Müdürü Hasan Arslan
, yargı mensupları ve hükümlüler katıldı.
Güncel
Kaynak: AA