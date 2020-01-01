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Gökyüzündeki görsel şölen vatandaşları şaşkına çevirdi

Mersin'in Silifke ilçesinde, akşam saatlerinde güneşin gökyüzündeki bulutların arkasına geçmesi ile oluşan turuncu hava ve ortaya çıkan gökkuşağı, görsel şölen oluşturdu.Vatandaşlar o anları ölümsüzleştirdi.

01.01.2020 17:22 | Son Güncelleme: 01.01.2020 17:47

Mersin'in ilçesinde, akşam saatlerinde güneşin gökyüzündeki bulutların arkasına geçmesi ile oluşan turuncu hava ve ortaya çıkan gökkuşağı, görsel şölen oluşturdu.

Geçen günlerde yaşanan yağışın ardından açan güneş ve gün içinde kendini hissettiren sıcak hava, vatandaşların yüzünü güldürdü. Güneşin gökyüzündeki bulutların arkasına geçmesi ile oluşan turuncu hava ve ortaya çıkan gökkuşağı, bölge halkına görsel bir şölen sundu.

ANI ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİLER

Durumu görenler cep telefonlarıyla fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi. Kısa süreli görsel şölen, gökyüzündeki bulutların yer değiştirmesi ile sona erdi.

Gökyüzündeki görsel şölen vatandaşları şaşkına çevirdi

Silifke, Güncel

Kaynak: DHA


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