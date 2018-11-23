Silifke'de Hükümlüler Fidan Dikti

23 Kasım 2018 Cuma 17:33



23 Kasım 2018 Cuma 17:33

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen etkinlikte hükümlüler fidan dikti.Silifke M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna tahsis edilen Sökün Mahallesi'ndeki alanda hükümlüler tarafından Gemlik cinsi bin 200 zeytin ve bin limon fidanı toprakla buluşturuldu.Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Köklü, ziraat iş kolu faaliyetlerine büyük önem verdiklerini belirterek, arazisinin 30 dönümlük bölümüne zeytin fidanı, 20 dönümlük bölümüne de limon fidanı dikildiğini aktardı.Etkinliğe Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir de katıldı.