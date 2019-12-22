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Silifke'de iş dünyasının "en"lerine ödülleri verildi

Mersin'in Silifke ilçesinde "Silifke İş DÜnyası Ödül Töreni" düzenlendi.

22.12.2019 13:42 | Son Güncelleme: 22.12.2019 13:42 Silifke'de iş dünyasının
'in ilçesinde "Silifke İş DÜnyası Ödül Töreni" düzenlendi.
Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Silifke Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen törende, üretenin ve üretilenin daima desteklenmesi gerektiğini belirtti.
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan da Mersin'i bir bütün olarak gördüklerini ve Silifke'de yapılan çalışmaların her zaman destekçisi olduklarını kaydetti.
Silifke Ticaret Odası Başkanı Nurettin Kaynar ise 2019 yılını verimli bir şekilde geçirdiklerini dile getirdi.
Konuşmaların ardından iş dünyasının "en"lerine ödülleri verildi.

Silifke, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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