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Silifke'de kabuklu badem hasadı

MERSİN'in Silifke ilçesinde, dalında kurumaya bırakılan kabuklu bademin hasadına başlandı.

08.09.2019 11:40 Silifke'de kabuklu badem hasadı
MERSİN'in Silifke ilçesinde, dalında kurumaya bırakılan kabuklu bademin hasadına başlandı.
Havaların ısınmasının ardından meyve veren badem ağaçları, ilkbaharın ilk aylarında hasat ediliyor. Ancak kuru badem olarak değerlendirilmek istenen ürün, dalında bırakılıp, yaz aylarının sonuna doğru toplanarak işlendikten sonra satışa hazır hale getiriliyor.
Silifke'de, 120 dönümlük arazisinde bulunan bodur badem ağaçlarındaki kuru bademi hasat etmeye başlayan Hamza Tömbül, "2015 yılından bu yana badem yetiştiriciliği yapıyorum. Bu yıl bademlerimizin yüzde 90'ını dolu vurdu. Biz de kalanları hasat ediyoruz. 6 kardeş dedemizden kalan bu araziyi değerlendirdik, hasat mevsimi de gelince bir araya gelip bademlerimizi topluyoruz. Geçen yıl kilosunu 15 TL'den sattığımız kabuklu bademlerimizi bu yıl 25 TL'den satışa sunacağız" dedi.



Silifke, Güncel

Kaynak: DHA

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