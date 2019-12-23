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Silifke'de 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı' yapıldı

Mersin'in Silifke ilçesinde 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı', Kaymakam Ersin Emiroğlu başkanlığında yapıldı.

23.12.2019 12:03 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:08 Silifke'de 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı' yapıldı
'in ilçesinde 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı', Kaymakam Ersin Emiroğlu başkanlığında yapıldı.

Kadına yönelik şiddetin engellenmesi amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan, 2019-2020 yılları 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı'nın etkin bir şekilde uygulamasını sağlamak amacıyla yapılan toplantı, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Türkiye'deki 922 ilçede eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Kaymakam Ersin Emiroğlu başkanlığında düzenlenen toplantıya, Belediye Başkan Vekili Sadık Altınok, Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Tahir Özgenç, İlçe Jandarma Komutanı Bülent Keskinsoy, İlçe Emniyet Müdürü Ali Kemal Arda ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının amir ve personeli katıldı.

Toplantıda ilk olarak, Silifke Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Hakan Can, 'Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele İl Eylem Planı' temelinde mevcut durum, hedef ve stratejiler ile yerelde gerçekleştirilebilecek çalışmalara ilişkin sunum yaptı.

Toplantıya katılan kurum amirleri ise sunum sırasına göre 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Planı' kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Toplantı sonunda, kurum amirleri 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı'na ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak, bu sorunun çözümü için kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesinin önemine vurgu yapıldı. - MERSİN

Ersin Emiroğlu, Silifke, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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