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Silifke'de kütüphaneye giden öğrencilere çorba ikramı

Silifke'de Dr. Ali Su Halk Kütüphanesine giden öğrencilere Silifke Belediyesi ve Türk Kızılayı işbirliğiyle çorba ikram ediliyor.

24.02.2020 11:36 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:54Silifke'de kütüphaneye giden öğrencilere çorba ikramı
'de Dr. Ali Su Halk Kütüphanesine giden öğrencilere Silifke Belediyesi ve Türk Kızılayı işbirliğiyle çorba ikram ediliyor.
Öğrencilere çorbalarını Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok ve Türk Kızılayı Silifke Şube Başkanı Barbaros Uçar verdi.
Altunok, yaptığı açıklamada kütüphanenin daha cazip hale getirmek için öğrencilerin yoruldukları dönemde sıcak mola anlayışıyla çorba ikram ettiklerini belirtti.
Öğrencilerde uygulamadan memnuniyet duyduklarını ifade ederek yetkililere teşekkür etti.

Türk Kızılayı, Silifke, Ali Su, Güncel

Kaynak: AA

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