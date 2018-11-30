Silifke'de "Narko Rehber" Eğitimi Verildi

Mersin
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Silifke
ilçesinde velilere "narko rehber" eğitimi verildi.
Silifke Kaymakamlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
iş birliğiyle Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen bağımlılıkla mücadele "narko rehber" eğitimine, çok sayıda veli katıldı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden Fikret Özlü, madde bağımlılığına her şeyin bir kereyle başladığını ve ansızın yoksunluk krizi noktasına gelinebileceğini belirtti.
Beyni olan her canlının bağımlılık potansiyeli olduğunu ifade eden Özlü, şunları kaydetti:
"Bağımlılık ömür boyu tedavi gerektiren bir hastalıktır. Bağımlılık döngüsü öyle bir şey ki kişi ya maddeyi kullanacaktır ya da tedavi amaçlı ilaç kullanacaktır. Bağımlılık ömür boyu tedavi gerektiren bir hastalıktır. Bu kısır döngüde her defasında kullanılan madde miktarı artmıştır ve kullanılan zaman arası kısalmıştır. Bu durumda bağımlı, madde parasını bulabilmek için her şeyi göze alır."
Özlü, terör örgütlerinin en büyük gelir kaynaklarının başında da uyuşturucu ticaretinin geldiğine dikkati çekerek, uyuşturucuya verilen her kuruşun ülkeye zarar verici eylemlerde kullanıldığını sözlerine ekledi.
Mersin,Narkotik,Silifke