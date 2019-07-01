01.07.2019 16:40
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Silifke'de orman yangını yüzünden bazı evler boşaltıldı, yollar trafiğe kapatıldı

Silifke

Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Mersin 'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Hem havadan hem karadan yangına müdahale edilirken, bölgedeki evler boşaltıldı, yollar da trafiğe kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Silifke ilçesi Değirmendere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Ormanlık alanda dumanları gören vatandaşlar, durumu Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. Gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, anında yangına hem havadan hem de karadan müdahale etmeye başladı. Sabahın erken saatlerinden beri yangına müdahale eden ekipler, rüzgardan dolayı zaman zaman zor anlar yaşıyor. 4 helikopter, 20 arazöz ve 6 su tankıyla yangına müdahale eden ekipler, rüzgar nedeniyle yangını henüz kontrol altına alamadı.

Yetkililer yangın bölgesindeki evleri boşaltırken, bölgeden geçen yollar da trafiğe kapatıldı. - MERSİN
Kaynak: İHA
Silifke , Mersin , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:38 Kocasını öldürüp cesedini 4 parçaya ayırıp gömen Havva Zor için beraat isteniyor
18:36 Kırmızı ışıkta geçen otomobil kaza yaptı, 3 yaralı
18:35 "Dur" ikazına uymayınca olanlar oldu
18:35 Mardin'de 35 bin TL'lik uyuşturucu madde ele geçirildi
18:31 Dalgalara kapılan genci arama çalışmaları sürüyor
18:31 FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı
18:30 "Balyoz" hakimi Diken'e 13 yıl 4 ay hapis cezası