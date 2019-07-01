01.07.2019 17:06
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Silifke'de orman yangını yüzünden bazı evler boşaltıldı, yollar trafiğe kapatıldı

- Silifke'de orman yangını yüzünden bazı evler boşaltıldı, yollar trafiğe kapatıldı Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor Hem havadan hem karadan yangına müdahale edilirken, bölgedeki evler boşaltıldı, yollar da trafiğe kapatıldıMERSİN - Mersin'in...

- Silifke 'de orman yangını yüzünden bazı evler boşaltıldı, yollar trafiğe kapatıldı
Mersin 'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor
Hem havadan hem karadan yangına müdahale edilirken, bölgedeki evler boşaltıldı, yollar da trafiğe kapatıldı
MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Hem havadan hem karadan yangına müdahale edilirken, bölgedeki evler boşaltıldı, yollar da trafiğe kapatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Silifke ilçesi Değirmendere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Ormanlık alanda dumanları gören vatandaşlar, durumu Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. Gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, anında yangına hem havadan hem de karadan müdahale etmeye başladı. Sabahın erken saatlerinden beri yangına müdahale eden ekipler, rüzgardan dolayı zaman zaman zor anlar yaşıyor. 4 helikopter, 20 arazöz ve 6 su tankıyla yangına müdahale eden ekipler, rüzgar nedeniyle yangını henüz kontrol altına alamadı.
Yetkililer yangın bölgesindeki evleri boşaltırken, bölgeden geçen yollar da trafiğe kapatıldı.Silifke'de orman yangını yüzünden bazı evler boşaltıldı, yollar trafiğe kapatıldı
Kaynak: İHA
Silifke , Mersin , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:31 Dalgalara kapılan genci arama çalışmaları sürüyor
18:31 FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı
18:30 "Balyoz" hakimi Diken'e 13 yıl 4 ay hapis cezası
18:30 Diyarbakır'da tonlarca saman kül oldu
18:24 Ergenekon davasında yargılanan 235 sanık örgüt üyeliği suçundan beraat etti
18:24 Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery...
18:22 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki tek teker magandası yakalandı