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Silifke'de örtü altı kavun hasadı başladı

Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altı kavun hasadı başladı.

09.04.2020 10:31 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:31
Silifke'de örtü altı kavun hasadı başladı
Mersin 'in Silifke ilçesinde örtü altı kavun hasadı başladı. Üreticinin beklentilerini karşılayan fiyatlar ise yüzleri güldürdü.

Silifke'de üretilen ve hasadına başlanan kavun, 10 liradan satılıyor. Çiftçi Cahit Metinoğlu, serada daha önce domates üretimi yaptıklarını, birkaç yıldır ise domatese alternatif olarak kavun üretimi yapmaya karar verdiğini söyledi.

Bu yıl birkaç serada üretimi yaptıkları 2 dönümlük kavun serasından 30 ton ürün beklediklerini belirten Cahit Metinoğlu, ürettikleri kavunların tüccarlar aracılığıyla yurt içinde tüketildiğini, hatta komisyoncuların da sırada beklediğini ve kendi aralarında kavunları almak için yarıştıklarını kaydetti.

Bir kavunun ortalama 1,5 ila 4 kilo geldiğini vurgulayan Cahit Metinoğlu, fiyatların da iyi olmasıyla yüzlerinin güldüğünü ve tüm çiftçilere serada kavun üretimi yapmalarını tavsiye ettiğini söyledi.

Talebin lezzetli aroması ve cinsi nedeniyle büyük önemi olduğunu vurgulayan Metinoğlu, 'çitirex' cinsi kavunun birinci hasadının nisan ayının ilk haftasında başladığını, son hasadının ise haziran ayında yapılacağını kaydetti.

Domates kadar büyük dalları olan kavunun kaliteli olması için bir fidandan üç kavun alındığının altını çizen Metinoğlu, kavunun biraz küçük olduğunu fakat lezzeti ve aromasında bir değişiklik olmadığını belirtti.

Atayurt Komisyoncular Derneği Başkanı Ali Türer ise yaptığı açıklamada, ilçe genelinde 50 dönüm arazide dikimi yapılan kavundan 400 ton ürün beklediklerini bunun 15 dönümünün örtü altında yetiştirildiğini kaydetti. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Silifke, Mersin, Ekonomi
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