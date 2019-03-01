Silifke'de Örtü Altında Karadut Hasadı Başlandı

Mersin
'in Silifke
ilçesinde örtü altında yetiştirilen karadutun hasadına başlandı. Atayurt
Hal Derneği Başkanı Ali Türer, AA muhabirine yaptığı açıklamada Türkiye
'nin en önemli çilek üretim merkezlerinden biri olan ilçede karadut yetiştiriciliğinin de yapıldığını belirtti.
Bazı çiftçilerin örtü altında domatese alternatif ürün olarak karadut yetiştiriciliği yaptığını ifade eden Türer, şu anda üreticiden kilosu 15 liraya alınan dutun İstanbul
ve Ankara
'ya gönderildiğini aktardı.
Her türlü meyve ve sebzenin yetiştirildiği ilçede çiftçilerin bu ürünü de değerlendirebileceğini vurgulayan Türer, üretim alanının önümüzdeki yıllarda artabileceğini sözlerine ekledi.
Öte yandan, hasadı yapılıp hale getirilen karadut, özel olarak paketlendikten sonra talep olan illere gönderiliyor.
Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA