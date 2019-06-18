18.06.2019 17:14
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Silifke'de selde yollar çöktü

Silifke

MERSİN'in Silifke ilçesinde, yüksek kesimlerde etkili olan yağış nedeniyle meydana gelen selde, bazı grup yolları çöktü.

MERSİN'in Silifke ilçesinde, yüksek kesimlerde etkili olan yağış nedeniyle meydana gelen selde, bazı grup yolları çöktü.
Silifke ilçesine bağlı Mara Yaylası'nda etkili olan yoğun yağış nedeniyle kısa sürede sel meydana geldi. Sel suları aktığı bölgede mahallelerin ulaşımını sağlayan grup yollarına zarar verdi. Bazı grup yollarında yağış ve sel suları nedeniyle çökmeler meydana geldi. Sürücüler bölgeden kontrollü şekilde geçmeye çalışırken, hastayı almaya giden ambulans ise geri dönmek zorunda kaldı. Kamyonun yol ortasında kalmasıyla, trafikte kısa bir süre aksadı. Bölgede yağış devam ediyor.


- Mersin
Kaynak: DHA
Mara, Mersin, Silifke, Güncel

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