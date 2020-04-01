Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Silifke'de uyuşturucu operasyonu

Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

01.04.2020 15:02 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:02
Silifke'de uyuşturucu operasyonu
Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, Atakent Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapanlara yönelik operasyon düzenledi.
Yapraklıkoy mevkisinde şüphe üzerine durdurulan kişinin üzerinde yapılan aramada 75 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Atakent Mahallesi, Silifke, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Silifke'de uyuşturucu operasyonu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi Haberler
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi
Ücretli öğretmenlerin durumu ne olacak? Albayrak konuya açıklık getirdi Haberler
Ücretli öğretmenlerin durumu ne olacak? Albayrak konuya açıklık getirdi
ABD’de korona bilançosu ağrılaşıyor! Bir günde 920 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu ağrılaşıyor! Bir günde 920 kişi öldü
Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelinde vaka sayısı 880 bini aştı Haberler
Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelinde vaka sayısı 880 bini aştı
Sorumsuzluğun böylesi! Korona denetiminden kaçıp ters yöne girdi Haberler
Sorumsuzluğun böylesi! Korona denetiminden kaçıp ters yöne girdi
Fotoğraf bugün çekildi! Haberi alan tedbiri hiçe sayıp kuyruğa girdi Haberler
Fotoğraf bugün çekildi! Haberi alan tedbiri hiçe sayıp kuyruğa girdi
Ev sahibi, bahçesine düşen otomobili uçak sandı Haberler
Ev sahibi, bahçesine düşen otomobili uçak sandı
ABD’li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu iyiye gitmeyecek Haberler
ABD'li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu iyiye gitmeyecek

Son Dakika Güncel Haberleri

17:35: Çerkeş Belediye Başkanı: Köylerimiz bayramlardan daha kalabalık, bu ürkütüyor - Haber 17:35: Rusya'dan ABD'ye korona virüs yardımı - Haber 17:34: Taciz şüphelisi, kendisini eve kilitledi - Haber 17:34: Fabrikanın deposunda çıkan yangını itfaiye söndürdü - Haber 17:34: Yaşlı adam koronavirüsü şiirle tepki gösterdi - Haber 17:03: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi - Haber 16:31: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz - Haber 16:06: ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu - Haber 16:03: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak - Haber 15:55: Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar, sosyal yardım parası için PTT şubelerinde kuyruk oluşturdu - Haber 14:41: Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın - Haberler