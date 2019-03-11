Silifke'de Yapılacak Pazar Yerinin Temeli Atıldı

Mersin
'in Silifke
ilçesinde yapılacak olan kapalı pazar yerinin temeli atıldı.
Silifke Belediyesince, Gazi Mahallesi'nde 5 bin 200 metrekare kapalı alana inşa edilecek pazar yeri için temel atma töreni düzenlendi.
Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut
, törendeki konuşmasında, projeyle hem pazarcı esnafının uygun bir alanda faaliyet vermelerini istediklerini hem de vatandaşların daha sağlıklı ve düzenli koşullarda ihtiyaçlarını karşılamayı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.
Pazarcılığın artık sokaklardan kalkması gerektiğini aktaran Turgut, "pazar ihtiyaçlarını yapmalarını sağlayacaklarını kaydetti.
Mersin, Silifke, Güncel
Kaynak: AA