Silifke'de Yeşilay Haftası etkinliği
Silifke ilçesinde Yeşilay Haftası kapsamında Silifke Devlet Hastanesi'nde bağımlılık yapan maddeler konusunda bilgilendirme standı açıldı.
10.03.2020 11:34 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:40
Silifke ilçesinde Yeşilay Haftası kapsamında Silifke Devlet Hastanesi'nde bağımlılık yapan maddeler konusunda bilgilendirme standı açıldı.
Silifke Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Özgür Ozan Karak, yaptığı açıklamada bağımlılık yapan tütün, alkol ve uyuşturucu madde hakkında hasta ve yakınlarına bilgiler verildiğini belirtti.
Karak, stantta ayrıca hastanede bulunan sigara bıraktırma polikliniği hakkında vatandaşlara bilgiler paylaşıldığını da kaydetti.
Silifke Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Özgür Ozan Karak, yaptığı açıklamada bağımlılık yapan tütün, alkol ve uyuşturucu madde hakkında hasta ve yakınlarına bilgiler verildiğini belirtti.
Karak, stantta ayrıca hastanede bulunan sigara bıraktırma polikliniği hakkında vatandaşlara bilgiler paylaşıldığını da kaydetti.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Silifke'de Yeşilay Haftası etkinliği
Etiketler : Devlet Hastanesi, Yeşilay Haftası, Özgür Ozan, Silifke, Sağlık
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