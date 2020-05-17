Silifke'deki orman yangını kontrol altına alındı

Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

17.05.2020 20:34 | Son Güncelleme: 17.05.2020 20:35
Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kargıcak Mahallesi Kayrak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine orman işletme müdürlüğü bünyesindeki çok sayıda personel ile 7 arazöz, üç su tankı ve bir helikopter bölgeye yönlendirildi.
Yangının büyümesi üzerine bölgeye çevre ilçelerden iş makineleri de sevk edildi.
Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı.
Yaklaşık 2 hektar kızılçam ormanı ve tarım arazisinin zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Silifke’deki orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: AA

Etiketler: Kargıcak, Silifke, Mersin, Güncel, Haber

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