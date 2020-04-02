Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Silifke eriğinin kilogramı 40 liraya düştü

Mersin'in Silifke ilçesinde mart ayında ilk çıktığında kilogramı 200 liraya kadar alıcı bulan eriğin kilogram fiyatı 40 liraya kadar düştü.

02.04.2020 21:17 | Son Güncelleme: 02.04.2020 21:19
Mersin 'in Silifke ilçesinde mart ayında ilk çıktığında kilogramı 200 liraya kadar alıcı bulan eriğin kilogram fiyatı 40 liraya kadar düştü.
Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin birçok mahallesinde örtü altı erik hasadının devam ettiğini belirtti.
Silifke'de yetişen eriğin gerek erkenci olmasından gerek görünümü ve lezzetiyle tüketiciler tarafından talep edildiğini belirten Doygun, "Eriğin fiyatı sezonu açtığımız sırada 200 liraydı. Şu an koronavirüsten dolayı kilogramı 40 liraya kadar düştü." diye konuştu.
Erik üreticisi Mustafa Kucur ise koronavirüs tedbirlerini alarak hasada devam ettiklerini ve eriklerin iç piyasadan alıcı bulduğunu kaydetti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Silifke eriğinin kilogramı 40 liraya düştü

Kaynak: AA

Etiketler: Silifke, Mersin, Güncel

Haberin Videosu :

Silifke eriğinin kilogramı 40 liraya düştü
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Silifke eriğinin kilogramı 40 liraya düştü - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

240 bin takipçisi olan ’Türkiye Gerçekleri’ hesabının sahibi yakalandı Haberler
240 bin takipçisi olan "Türkiye Gerçekleri" hesabının sahibi yakalandı
Kızılay, korona tedavisi için kan bağışı çağrısı yaptı Haberler
Kızılay, korona tedavisi için kan bağışı çağrısı yaptı
Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısında bir eşik daha aşıldı Haberler
Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısında bir eşik daha aşıldı
ABD’li uzmanlar araştırdı! Koronavirüs iki yolla daha bulaşabilir Haberler
ABD'li uzmanlar araştırdı! Koronavirüs iki yolla daha bulaşabilir
Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İki ülkede bir günde 588 kişi öldü Haberler
Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İki ülkede bir günde 588 kişi öldü
Fransız doktorlardan skandal korona sözleri: Afrikalılar üzerinde deneyelim Haberler
Fransız doktorlardan skandal korona sözleri: Afrikalılar üzerinde deneyelim
Erdoğan müjdeyi verdi! İstanbul’daki hastanenin açılış tarihi netleşti Haberler
Erdoğan müjdeyi verdi! İstanbul'daki hastanenin açılış tarihi netleşti
’Korona test sayısı artıyor’ diyen Koca, pozitif vakalarla ilgili güzel haberi verdi Haberler
"Korona test sayısı artıyor" diyen Koca, pozitif vakalarla ilgili güzel haberi verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

21:44: Karaman'da bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - Haber 21:41: Şanlıurfa'daki Karahantepe Türkiye'nin yeni yüzü olacak - Haber 21:41: Hatay'da freni boşalan TIR, çok sayıda araca çarptı, çok sayıda yaralı var - Haber 21:40: Kastamonu'da 9 köy ve mahalle karantinaya alındı - Haber 21:40: Tarım ve Orman Bakanlığı misafirhanelerini sağlık çalışanlarına tahsis etti - Haber 21:06: Son Dakika: Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı - Haber 20:25: FETÖ ile bağlantılı "Türkiye Gerçekleri" hesabının sahibi gözaltına alındı - Haber 20:24: ABD'li uzmanlardan koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Konuşma ya da nefes alma yoluyla da bulaşabilir - Haberler 20:18: Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan "immün plazma" yöntemi için bağış çağrısı yaptı - Haber 20:15: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan'da hizmete açılıyor - Haber 19:31: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız azaldı - Haber 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? - Haberler