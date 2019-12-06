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Silifke Kaymakamı Emiroğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

06.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:04Silifke Kaymakamı Emiroğlu, AA'nın

Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Emiroğlu, , yaşam ve kategorilerindeki fotoğrafları değerlendirdi.

Emiroğlu, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Ozan Efeoğlu'nun "Kirpi yavrusu", spor kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafların çok anlamlı ve güzel olduğunu ifade eden Emiroğlu, "Hepsinde güzel emekler var. Bizlerin ekranda gördükleri farklı ama onların o anları çekerken yaşamaları çok daha farklı. Seçim yapmak zor olsa da ben de beğendiklerimi seçtim." diye konuştu.


Mustafa Yalçın, Behçet Alkan, Silifke, Güncel

Kaynak: AA

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