Haberler » Güncel » Silifke Rotary Kulübü atık pil toplayan öğrencileri ödüllendirdi - Haber

Silifke Rotary Kulübü atık pil toplayan öğrencileri ödüllendirdi

Silifke Rotary Kulübü, çevreye daha duyarlı toplum bilincinin oluşması ve çevresel atıkların doğaya zarar vermemesi amacıyla 'Haydi çocuklar iş başına' projesiyle başlattığı 'Atık pil toplama kampanya' kapsamında öğrencilere hediyeler verdi.

30.11.2019 17:15 | Son Güncelleme: 30.11.2019 17:20Silifke Rotary Kulübü atık pil toplayan öğrencileri ödüllendirdi
Rotary Kulübü, çevreye daha duyarlı toplum bilincinin oluşması ve çevresel atıkların doğaya zarar vermemesi amacıyla 'Haydi çocuklar iş başına' projesiyle başlattığı 'Atık pil toplama kampanya' kapsamında öğrencilere hediyeler verdi.

Doğaya zarar veren atıkların toplanması konusunda öğrencileri bilinçlendirmek amacıyla kampanyayı düzenlediklerini belirten Silifke Rotary Kulübü Dönem Başkanı Fatma Uyar Atalay, "Günümüzde dünyamızı tehdit eden en önemli sorunlarından biri çevre. İçinde ağır metaller barındıran piller de çevrenin en büyük düşmanlarından biri. Onun için pillerin geri dönüşüme kazandırılması ve bertaraf edilmesi gerekiyor. Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir çevre bırakmak bizlerin en temel görevi. Bu nedenle Silifke'de başlattığımız 'Dünyanın pili bitmesin' başlıklı atık pil toplama projemizle, çocuklarımızı geri dönüşüm ve doğa hakkında bilinçlendirme ve teşvik etme düşüncesi ile yola çıktık. Projede hedef kitle çocuklarımız olmakla birlikte, tüm gönüllülerin desteğini bekliyoruz. Belirlemiş olduğumuz atık pil toplama alanlarına 20 adet atık pil getiren destekçilerimize kalem seti hediye ediyoruz. Çocuklarımıza sağlıklı bir gelecek armağan etmek için herkesi kampanyamıza destek vermeye davet ediyoruz" dedi. - MERSİN

Silifke, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:52 Sabiha Gökçen Havalimanı'nda "dur" ihtarına uymayan sürücü yakalandı
18:51 Denizli-otobüs ile otomobil çarpıştı 7 yaralı
18:46 Osmaniye'de yakalanan uyuşturucu şüphelilerinden 4'ü tutuklandı
18:45 Galatasaray Trabzon'da
18:40 Kasımpaşa'yı yenen Sivaspor liderliğini korudu
18:03 Sakarya'da sandal alabora oldu, 1 ölü
17:57 Borçluyu borcunu ödemesi için sürekli arayarak uyaran 3 avukata huzur bozma davası açıldı
17:36 Yunanistan, Libya ile Türkiye arasında imzalanan anlaşma sonrası Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı etmeye hazırlanıyor
17:34 Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları
17:31 Personel müdürü, kasiyere cinsel saldırıdan tutuklandı
17:11 Çiftlik evinde ölü bulunan Çinli kadının öldürülmeden önce cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı
16:55 Atatürk silüetinin yansıdığı mahallede ürküten görüntü
16:10 Kadın doğum uzmanı, hastalarının müstehcen görüntülerini cinsel içerikli sitelere sattı
23:59 Günlük burç yorumları 30 Kasım 2019 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
30.11.2019 18:53:45