01.07.2019 17:57
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Silifke sahilinde yunus ölüsü

Silifke sahilinde yunus ölüsü

MERSİN'in Silifke ilçesinde, denize girenler suyun üzerinde yaklaşık 350 kilogram ağırlığında yunus ölüsü gördü.

MERSİN'in Silifke ilçesinde, denize girenler suyun üzerinde yaklaşık 350 kilogram ağırlığında yunus ölüsü gördü. Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, yunusu bulunduğu yerden kaldırdı.
Olay, öğlen saatlerinde, Atakent Mahallesi 'ndeki sahilde meydana geldi. Serinlemek için denize girenler, suyun üzerinde hareketsiz halde yatan yunusu gördü. Denizdekiler, yanına gittiklerinde yunusun öldüğünü belirleyince hayvan kıyıya çıkarıldı. Durum jandarmaya bildirilince bölgeye ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü ekipleri çağrıldı. Ekiplerin incelemesinin ardından, Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri ölü yunusu bulunduğu yerden kaldırdı. Yunusun ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Yaklaşık 350 kilogram civarında olduğu belirtilen yunusun kaç yaşında olduğu yapılan inceleme sonucunda ortaya çıkacak.


- Mersin
Kaynak: DHA
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