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Silifkeli aile atölyelerinde maske dikip ücretsiz dağıtıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek her geçen gün artıyor.

08.04.2020 09:41 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:42
Silifkeli aile atölyelerinde maske dikip ücretsiz dağıtıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek her geçen gün artıyor. Mersin 'in Silifke ilçesinde bir aile, kendi atölyelerinde diktikleri maskeleri ücretsiz dağıtarak kampanyaya destek verdi.

Silifke'de Betül ve Çağlar Duman çifti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na kendi atölyelerinde diktikleri maskeleri ücretsiz dağıtarak destek verdi. Bugünlerde korona virüs nedeniyle maske dikip ücretsiz dağıtan Betül Duman, "Ülkemiz genelinde Milli Dayanışma Kampanyası başlatılmıştı. Biz de vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek için kendi imkanlarımız dahilinde maske yapmaya başladık. Günde en az 50 tane maske yapıyorum. Vatandaşlarımızdan rağbet çok. Bu maskeleri vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtıyoruz. İnşallah ülkemiz olarak bu zor günleri en kısa sürede atlatırız. İnsanlara yardımcı olabildiysek ne mutlu bizlere" diye konuştu.

Ücretsiz maske almaya gelen Tahsin Çelik ise, "Tüm dünyayı etkisi altına olan korona virüs nedeniyle zor günler geçiriyoruz. Bu süreçte birlik ve beraberliği ön planda tutmalıyız. Bu atölyede vatandaşlara ücretsiz maske dağıtan Duman ailesine teşekkür ediyorum" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Silifke, Mersin, Güncel
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