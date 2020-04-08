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Silifkeli aile atölyelerinde maske dikip ücretsiz dağıtıyor

Silifkeli aile atölyelerinde maske dikip ücretsiz dağıtıyor Duman çifti kendi atölyelerinde diktikleri maskeleri ücretsiz dağıtarak "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganı ile Milli Dayanışma kampanyasına destek verdiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" "Milli...

08.04.2020 10:54 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:57
Silifkeli aile atölyelerinde maske dikip ücretsiz dağıtıyor
Duman çifti kendi atölyelerinde diktikleri maskeleri ücretsiz dağıtarak "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganı ile Milli Dayanışma kampanyasına destek verdiler
MERSİN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek çağrısına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Mersin 'in Silifke İlçesinde bir aile, kendi atölyelerinde diktikleri maskeleri ücretsiz dağıtarak kampanyaya destek verdiler.
Silifke'de Betül ve Çağlar Duman çifti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek çağrısına kendi atölyelerinde diktikleri maskeleri ücretsiz dağıtarak destek verdiler.
Bugünlerde Korona virüs nedeniyle maske dikip ücretsiz dağıtan Betül Duman, "Ülkemiz genelinde Milli Dayanışma Kampanyası başlatılmıştı. Biz de vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek için kendi imkanlarımız dahilinde maske yapmaya başladık. Günde en az 50 tane maske yapıyorum. Vatandaşlarımızdan rağbet çok. Bu maskeleri vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtıyoruz. İnşallah Ülkemiz olarak bu zor günleri en kısa sürede atlatırız. İnsanlara yardımcı olabildiysek ne mutlu bizlere" diye konuştu.
Ücretsiz maske almaya gelen Tahsin Çelik ise, "Tüm dünyayı etkisi altına olan Korona virüs nedeniyle zor günler geçiriyoruz. Bu süreçte birlik ve beraberliği ön planda tutmalıyız. Bu atölyede vatandaşlara ücretsiz maske dağıtan Duman ailesine teşekkür ediyorum" dedi. Silifkeli aile atölyelerinde maske dikip ücretsiz dağıtıyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Mersin, Genel

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Silifkeli aile atölyelerinde maske dikip ücretsiz dağıtıyor
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