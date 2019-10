Silikon kılıfında meme kanseri riski

Türkiye'de ilk yüz ve rahim naklini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik , Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, "Milyonda bir görülecek şekilde, silikon kılıfından da kanser gelişebiliyor. Ülkemizde henüz görülen vaka yok." dedi.Türk Kanser Araştırmaları ve Savaş Kurumu Derneği Antalya Şubesi tarafından, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nde, meme kanserine dikkati çekmek amacıyla basın toplantısı düzenlendi.Prof. Dr. Özkan, burada yaptığı konuşmada, her hastalıkta olduğu gibi meme kanserinde de erken tanının önemli olduğunu vurguladı.Meme kanserinde plastik cerrahinin yerinin son yıllarda çok önemli hale geldiğine değinen Özkan, kadının cinsel kimliğinin korunmasının yaşamın korunması kadar önemli olduğunu aktardı.Plastik cerrahideki gelişmeleri anlatan Özkan, şöyle konuştu:"Üç yıl önce bana, 'Silikon kansere yol açar mı?' diye sorsanız, açmaz derdim. Herkes böyle söylerdi. Halbuki, çok avantajlı olduğu söylenirdi çünkü silikon meme içine enjekte edilmiyor, bir protezdir, kalıptır memenin altına konur. Bir kitle varsa onun erken fark edilmesini sağlar. Hasta kendini muayene ettiğinde, MR ve mamografide net görülmesini sağlar. Silikon veya değişik protezlerin uzun yıllardır suçlanmasının nedenlerinden birisi deneysel olarak çıkan birkaç faktördür, suçsuz kabul edilir. Bunların kansere yol açmadığı, birkaç romatolojik hastalıklara yol açtığı söylenirdi. Ama milyonda bir görülecek şekilde, silikon kılıfından da kanser gelişebiliyor. Ülkemizde henüz görülen vaka yok. Silikonun etrafındaki kılıftan da bir kanser, lenfoma türünün geliştiği anlaşıldı. Dünyadaki sayı çok az, bir elin parmakları kadar yok ama ihmal edilmemesi gerekiyor çünkü erken saptanırsa çok kolay tedavi edilir.""Alkol, meme kanseri riskini artırıyor"Bir hastanenin Onkoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan ise meme kanserinden ölüm oranlarının, özellikle gelişmiş ülkelerde 1989'dan 2016'ya kadar yüzde 40 azaldığını belirtti.Bu gelişmede meme kanseri taramalarının ve farkındalığın oluşturulmasının önemli rol üstlendiğini vurgulayan Özdoğan, meme kanserinin, her yıl dünyada 2,1 milyon kadını etkilediğini, bu kanserin kadınlar arasında en fazla ölüme yol açan tür olduğunu ifade etti.Özdoğan, 2018'de 627 bin kadının meme kanserinden öldüğünün tahmin edildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:"Bu oran kadınlar arasındaki tüm kanser ölümlerinin yaklaşık yüzde 15'idir. Yeni meme kanseri tanısı alan kadın sayısı küresel olarak neredeyse her bölgede artmaktadır. Çok sayıda çalışma, alkol tüketiminin, kadınlarda meme kanseri riskini, günde tüketilen her bir alkol kadehi için yüzde 7-10 arasında artırdığını doğrulamıştır. Günde 2-3 alkollü içki içen kadınlarda, içmeyenlere göre yüzde 20 daha fazla meme kanseri riski vardır."