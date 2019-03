Silikon Vadisi'nde Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi Konuşuldu

Kaynak: AA

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, ABD'nin önde gelen eğitim kurumlarından Stanford Üniversitesinde yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki 10 yılda uzay çalışmalarına daha fazla kaynak ayıracağız." dedi.Bakan Yardımcısı Kacır, ABD'deki temasları kapsamında California eyaletinde bulunan Silikon Vadisi'ni ziyaretinin ardından, Stanford Üniversitesinde 90 kişinin katılımıyla düzenlenen "Yıkıcı Teknolojiler" başlıklı panelin açılış konuşmasını yaptı.Türkiye'nin 2002'den bu yana teknoloji geliştirme yolunda attığı adımları katılımcılarla paylaşan Kacır, "Türkiye, 5 binden fazla Teknopark şirketi, bin 400'ün üzerinde Ar-Ge ve Tasarım Merkezi, 150 binin üzerinde Ar-Ge personeli ile çok büyük bir kapasite oluşturdu. Bu kapasite de meyvelerini vermeye başladı." ifadelerini kullandı.Savunma sanayisinin Türkiye'nin en başarılı alanlarından biri olduğunu ve bu başarıyı tüm alanlara yaymayı amaçladıklarını kaydeden Kacır, "Bakanlığımız, sivil toplum ile işbirliği içinde Teknofest, Türkiye Açık Kaynak platformu ve Deneyap Türkiye gibi insiyatiflere öncülük etti." diye konuştu.Dünyanın dört bir yanından lider araştırmacıların Tübitak Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ile Türkiye'ye gelerek stratejik projelere katılabileceklerini belirten Kacır, şu değerlendirmede bulundu:"Özellikle Türk bilim insanlarını, Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğuna güç vermeye ve sorumluluk üstlenmeye davet ediyoruz. Türkiye Uzay Ajansının kurulmasıyla Milli Uzay programı hazırlıkları sürdürülüyor ve önümüzdeki 10 yılda uzay araştırmalarına daha fazla kaynak ayıracağız. Milli Teknoloji Hamlesi, ülkesini seven herkesin bir seferberlik duygusuyla çalışması ile başarıya ulaşacaktır."Türk Hava Yolları (THY) ve MÜSİAD USA'in sponsor olduğu etkinliğe, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz, Silikon Vadisi ve San Francisco civarında yaşayan akademisyenler, mühendisler, yatırımcılar ve öğrenciler katıldı."Görüşme ve toplantıları Türkiye'nin geliştirme süreçlerini daha fazla güçlendirebilmek için yaptık"Etkinliğin ardından MÜSİAD USA tarafından verilen yemeğe katılan Kacır, AA muhabirine, ABD ziyareti hakkında değerlendirmelerde bulundu.Silikon Vadisi'nde girişim hızlandırma ve teknoloji şirketleri, girişim sermayecileriyle toplantı ve görüşmeler yaptığını vurgulayan Kacır, "Bütün bu görüşme ve toplantıları, Türkiye'nin geliştirme süreçlerini daha fazla güçlendirebilmek için yaptık." dedi.Kacır, Silikon Vadisi'ndeki bilgi ve birikimi Türkiye'ye ne kadar taşıyabileceklerini öğrenmek amacıyla bu toplantıları yaptıklarını belirterek, bir diğer gayelerinin de uluslararası teknoloji şirketlerinin yatırımlarını Türkiye'ye nasıl daha fazla çekeceklerini görmek olduğunu söyledi.Girişim sermayesi fonlarının Türkiye'ye daha fazla gelmesi ve Türk girişimcilerine daha fazla yatırım yapmalarının kendileri için çok önemli olduğunu belirten Kacır, şöyle devam etti:"(ABD) Buradaki vatandaşlarımızın ve diğer araştırmacıların ülkemizin stratejik ve teknolojik geliştirme projelerine katkı vermek üzere ülkemize gelmeleri doğrultusunda yürüttüğümüz davet programının tanıtımını ve istişaresini buradaki araştırmacılarımızla birlikte yapmış olduk. Türkiyemiz milli teknolojiler yolunda çok önemli yollar kat etti ve bu adımlarımızı daha da hızlandırmak güçlendirmek adına bu çalışmaları burada yürütmüş olduk.""Yatırımcıların ilgisini görmek çok memnun ediciydi"Kacır'a ziyaretinde eşlik eden Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Gürbüz de T3 Vakfı olarak girişimleri her alanda desteklemeye çalıştıklarını ve bu desteklerden en önemlilerinden birinin de Teknofest bünyesinde yapılan "Take Off Uluslarası Girişim Zirvesi" olduğunu dile getirdi.İstanbul'un dünyada bir girişim merkezi haline gelmesini teşvik ettiklerini anlatan Gürbüz, şöyle dedi:"Bu sene de yine hedefimizi gerçekleştirmek üzere hem Türkiye'de hem de çevre ülkelerde ziyaretler yapıyoruz, girişimleri Türkiye'ye davet ediyoruz ve yatırımcılar ile girişim merkezlerini Türkiye'ye çekmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda Silikon Vadisi'nde gerçekleştirdiğimiz hem girişim merkezleriyle hem de bölgedeki yatırımcılarla yaptığımız görüşmelerde bu yönde çalışmalar gerçekleştirdik ve onların da ilgisini görmek bizim için çok memnun ediciydi."Kacır'ın ABD temaslarıZiyaretinin ilk durağı olarak HAVELSAN'a ait olan Quantum3D firmasını ziyaret eden Kacır ve beraberindeki heyet, Silikon Vadisi'nde Intel ve Cisco Başkan Yardımcıları, IDC Başkanı, Google, Facebook gibi teknoloji şirketlerinin kamu ilişkilerinden sorumlu yöneticileri, Girişim Sermayesi fon yöneticileri ve girişim hızlandırma programları yöneticileriyle Türkiye'ye yatırım olanaklarına ilişkin görüşmeler yaptı.ODTÜ, İTÜ ve YTÜ'nün San Francisco'da KOSGEB desteğiyle yürüttükleri hızlandırma programlarını ziyaret etti ve ABD pazarına açılan Türk girişimcilerle bir araya geldi.