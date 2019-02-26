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KPMG'nin 'Küresel Teknoloji Endüstrisi' araştırmasına göre teknoloji liderlerinin yarısından fazlası, Silikon Vadisi'nin gelecek 4 yıl içinde dünyanın teknolojik inovasyon merkezi olma unvanını kaybedeceği görüşünde. Yeni teknoloji merkezi adayları listesinde yer alan 15 şehirden 7'si Uzakdoğu ve Asya'dan...

Detaylar ekteki bültenimizde, iyi çalışmalar

Silikon Vadisi'nin tahtı sallantıda

KPMG'nin gerçekleştirdiği 'Küresel Teknoloji Endüstrisi' araştırmasına göre teknoloji liderlerinin yarısından fazlası, Silikon Vadisi'nin gelecek 4 yıl içinde dünyanın teknolojik inovasyon merkezi olma unvanını kaybedeceği görüşünde. Yeni teknoloji merkezi adayları listesinde yer alan 15 şehirden 7'si Uzakdoğu ve Asya'dan

Uluslararası vergi, denetim ve danışmanlık firması KPMG'nin yaptığı "Küresel Teknoloji Endüstrisi İnovasyon Araştırması", 2023 yılına kadar dünyanın yeni teknoloji merkezinin kıta değiştireceğini gösterdi. Teknoloji liderleri, milyar dolarlık şirketlerin beşiği Silikon Vadisi'nin Doğu'dan yükselen potansiyele rekabet edemeyeceğini düşünüyor. Dünyanın yeni teknolojik inovasyon üssü Asya'dan çıkacak.

KPMG'nin her yıl düzenlediği araştırmaya bu yıl küresel teknoloji sektörüne yön veren 740'ı aşkın sektör lideri ve yönetici katıldı. Araştırmaya katılan liderlerin yaklaşık yüzde 60'ı, teknoloji inovasyon merkezinin, gelecek 4 yılda silikon Vadisi'nden dünyanın başka bir köşesine kayacağına inandıklarını belirtti.

Sidney gitti, Paris geldi

Araştırmada bu yıl Fransa'nın başkenti Paris ilk kez, olası yeni teknoloji merkezi adayları listesinde arasında yer aldı. Araştırmada, listede uzun süredir adı geçen Almanya'nın başkent Berlin'in ise hala potansiyelinin altında değerlendirildiği yorumu yapıldı. Geçen yılki listede yer alan Sidney, Toronto ve Şenzen gibi kentler ise bu sene liste dışında kaldı. Listede Ortadoğu'dan sadece Tel Aviv'in yer alması dikkati çekti.

İşte KPMG'nin araştırmasına göre, 2023 yılına kadar dünyanın yeni teknoloji merkezi olmaya aday 15 ülke:

1. New York (ABD)

2. Pekin (Çin)

3. Tokyo (Japonya) ve Londra (Birleşik Krallık)

5. Şaghay (Çin) ve Taipei Tayvan)

7. Singapur (Singapur)

8. Seul(Güney Kore)

9. Boston ve Austin (ABD)

11. Berlin (Almanya)

12. Hong Kong (SAR)

13. Washington DC (ABD)

14. Paris (Fransa)

15. Tel Aviv (İsrail)

Fark kapanıyor

Araştırma, teknoloji alanında ön plana çıkan ülkelerin, sektörün lideri konumundaki ABD ve Çin'le arayı kapatmaya başladığını gösterdi. Araştırmaya katılan liderlerin yüzde 23'ü, teknolojik inovasyon alanında en fazla ümit vaadeden pazar olarak ABD'yi gördüklerini belirtti. Bu oran geçtiğimiz yılki araştırmada yüzde 34 seviyesindeydi. Geçen yılki listede yüzde 26 ile ikinci sırada yer alan Çin, bu yıl yerini korusa da yüzde 17'ye geriledi. İlk beşte yer alan diğer ülkeler ise sırasıyla Japonya, Singapur ve Hindistan oldu.

Nobel'den ilham alıyorlar

KPMG Türkiye İş Ortakları Fonksiyon Lideri Dr. Yasemin Yücel Karasu, dünyanın önde gelen şehirlerinin, teknoloji merkezi olmak için yaptığı yatırımların, New York Üniversitesi'nden Paul Romer'in, 2018'de Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görülen teorisine dayandığı yorumunu yaptı. Karasu, "Romer'in teorisi, teknolojik inovasyona, bilgi ekonomisine ve insan sermayesine yapılan yatırımların, uzun vadede ekonomik büyümeye yön vereceğini öngörüyor" dedi.

Karasu, Türkiye gibi genç nüfusa ve yatırım potansiyeline sahip bir ülkenin de, geleceğin teknoloji merkezi olma potansiyeli taşıdığını vurguladı.

İşin sırrı 10 kriterde

KPMG, olası yeni teknoloji merkezi adaylarını belirlerken, 10 kriterden yararlandı. Bu kriterlere uyan kentlerin, gelecek 4 yılda teknoloji adlarından daha fazla söz ettireceği düşünülüyor:

Yetenekli iş gücünün bulunması

Milenyum Kuşağı için cazip bir şehir olması

Pozitif demografik trendler

Araştırma ağırlıklı üniversitelere ev sahipliği yapması

Teknoloji parklarına sahip olması

Başarılı start-up'ların kurulmuş olması

Teknolojiyi destekleyen düzenleyicilerin bulunması

Vergi ve hükümet destekleri olması

Yatırım fonları bulunması

Başta yüksek hızlı internet olmak üzere modern bir altyapısı olması.

Kaynak: Bültenler