Silikozis nedir? Silikozis hastalığı belirtileri neler? Silikozis tedavisi var mı?

Silika mineralinin bulşunduğu maddelerin toz hale getirilmesiyle açığa çıkan, gözle görülemeyen taneciklerin solunum yoluyla akciğerlere kadar işlemesiyle silikozis hastalığı ortaya çıkıyor. Bu gibi ortamlarda çalışan işçilerin yüksek güvenlik önlemleriyle çalışmaları önemlidir. Silikozis hastalığı nedir?
SİLİKOZİS NEDİR?
Silika veya silisyum dioksit, doğada kristal ve kristal olmayan formda bulunan mineraldir. Kum, kumtaşı, şist ve granitte bulunur. Mineralin bulunduğu maddelerin delme, ezme, kesme, yontma, kırma, bıçkılama ya da cilalanması gibi durumlarda büyük miktarda solunabilir toz açığa çıkar. Bu toz parçacıklarının boyutu genellikle 10 mikron ya da daha azdır ve gözle görülemez. Bu parçacıkların solunması halinde akciğerin en derinlerine kadar işleyebilir.
Bu türdeki solunabilir kristal silika tozunun kronik solunması halinde silikozis veya akciğer kanseri gibi ağır akciğer hastalıklarına yol açabilir. Silikozis ayrıca tüberküloza yakalanma riskini artırabilir. Solunabilir kristal silikaya maruz kalmak, böbrek hastalıkları ve oto-immün hastalıklarla da ilişkilendirilir.
SİLİKOZİSE NEDEN OLAN İŞLER
Farklı alanlarda çeşitli işlerde RCS tozu soluma riski bulunuyorç. Bazıları şöyle:
İnşaat
Kumlama
Deler çekiç
Kaya delme, kesme, yontma veya cilalama
Tuğla veya fayans kesme ya da bıçkılama
Beton delme, bıçkılama, taşlama ve cilalama
Tünel açma
Yıkım
Asfalt frezeleme
Gömme derzleme
Taş tezgah yapımı
Diyatomik toprak işleme
Seramik üretimi
Dökümcülük
Döner fırınların ve kupol fırınlarının kaplamaları üzerinde çalışma
Madencilik
Hidrolik kırma
SİLİKOZİS HASTALIĞI BELİRTİLERİ
Ölümcül sonuçlar doğuran Silika mineralinin solunması ile neden olduğu hastalıkların belirtileri şu şekilde sıralanabilir:
*Orta vadeli nefes darlığının meydana gelmesi
*Hızlı bir şekilde solunum verilmesi durumu
*Şiddetli ve sık tekrarlanan öksürük durumu
*Göğüs ağrılarının meydana gelmesi
*Ses kısıklığının oluşması
*Vücudun bazı kısımlarında meydana gelen morarmalar
*Kan öksürme durumu silikozis hastalığının en önemli belirtileridir.
SİLİKOZİS HASTALIĞI KİMLERDE GÖRÜLÜR?
*Yer altı madenlerinde yoğun ve uzun süreli çalışan,
*Oto boyama işleriyle uğraşan,
*Taş ocaklarında çalışan,
*Kot pantolon boyama işiyle uğraşan,
*Kimyasal maddelerin yoğun olarak bulunduğu ortamlarda çalışan,
*Tünel gibi işletmelerde uzun süreler çalışan bireylerde silikozis hastalığı çok daha sık görülebilmiyor.
SİLİKOZİS TEDAVİSİ
Silikozis hastalığının bilinen bir tedavisi bulunmuyor. Çalışma koşullarının sağlığa uygun hale getirilmesi, çalışma alanlarının havalandırılması ve tozlardan olabildiğince arındırılması hastalığa yakalanmayı engelleyebilir.