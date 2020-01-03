Silikozis nedir? Silikozis hastalığı belirtileri neler? Silikozis tedavisi var mı?

Silika mineralinin bulşunduğu maddelerin toz hale getirilmesiyle açığa çıkan, gözle görülemeyen taneciklerin solunum yoluyla akciğerlere kadar işlemesiyle silikozis hastalığı ortaya çıkıyor. Bu gibi ortamlarda çalışan işçilerin yüksek güvenlik önlemleriyle çalışmaları önemlidir. Silikozis hastalığı nedir?

SİLİKOZİS NEDİR?

Silika veya silisyum dioksit, doğada kristal ve kristal olmayan formda bulunan mineraldir. Kum, kumtaşı, şist ve granitte bulunur. Mineralin bulunduğu maddelerin delme, ezme, kesme, yontma, kırma, bıçkılama ya da cilalanması gibi durumlarda büyük miktarda solunabilir toz açığa çıkar. Bu toz parçacıklarının boyutu genellikle 10 mikron ya da daha azdır ve gözle görülemez. Bu parçacıkların solunması halinde akciğerin en derinlerine kadar işleyebilir.

Bu türdeki solunabilir kristal silika tozunun kronik solunması halinde silikozis veya akciğer kanseri gibi ağır akciğer hastalıklarına yol açabilir. Silikozis ayrıca tüberküloza yakalanma riskini artırabilir. Solunabilir kristal silikaya maruz kalmak, böbrek hastalıkları ve oto-immün hastalıklarla da ilişkilendirilir.

SİLİKOZİSE NEDEN OLAN İŞLER

Farklı alanlarda çeşitli işlerde RCS tozu soluma riski bulunuyorç. Bazıları şöyle:

İnşaat

Kumlama

Deler çekiç

Kaya delme, kesme, yontma veya cilalama

Tuğla veya fayans kesme ya da bıçkılama

Beton delme, bıçkılama, taşlama ve cilalama

Tünel açma

Yıkım

Asfalt frezeleme

Gömme derzleme

Taş tezgah yapımı

Diyatomik toprak işleme

Seramik üretimi

Dökümcülük

Döner fırınların ve kupol fırınlarının kaplamaları üzerinde çalışma

Madencilik

Hidrolik kırma

SİLİKOZİS HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Ölümcül sonuçlar doğuran Silika mineralinin solunması ile neden olduğu hastalıkların belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

*Orta vadeli nefes darlığının meydana gelmesi

*Hızlı bir şekilde solunum verilmesi durumu

*Şiddetli ve sık tekrarlanan öksürük durumu

*Göğüs ağrılarının meydana gelmesi

*Ses kısıklığının oluşması

*Vücudun bazı kısımlarında meydana gelen morarmalar

*Kan öksürme durumu silikozis hastalığının en önemli belirtileridir.

SİLİKOZİS HASTALIĞI KİMLERDE GÖRÜLÜR?

*Yer altı madenlerinde yoğun ve uzun süreli çalışan,

*Oto boyama işleriyle uğraşan,

*Taş ocaklarında çalışan,

*Kot pantolon boyama işiyle uğraşan,

*Kimyasal maddelerin yoğun olarak bulunduğu ortamlarda çalışan,

*Tünel gibi işletmelerde uzun süreler çalışan bireylerde silikozis hastalığı çok daha sık görülebilmiyor.

SİLİKOZİS TEDAVİSİ

Silikozis hastalığının bilinen bir tedavisi bulunmuyor. Çalışma koşullarının sağlığa uygun hale getirilmesi, çalışma alanlarının havalandırılması ve tozlardan olabildiğince arındırılması hastalığa yakalanmayı engelleyebilir.