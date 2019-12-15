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Şilili kadınların danslı protestosuna İzmir'den destek

Şili'de feminist örgüt Las Tesis'in kadına yönelik cinsel saldırı, istismar ve şiddeti protesto için başlattığı danslı protestoya, İzmir'de bir grup kadın da destek verdi.

15.12.2019 17:23 | Son Güncelleme: 15.12.2019 17:25
Şili'de feminist örgüt Las Tesis'in kadına yönelik cinsel saldırı, istismar ve şiddeti protesto için başlattığı danslı protestoya, 'de bir grup kadın da destek verdi.
Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir araya gelen kadınlar, gözlerine siyah bant çekip, protesto için yazılan sözleri Türkçe ve İspanyolca söyleyerek dans etti.
Dans sırasında okunan bazı sözlerin suç teşkil ettiğini söyleyen polis, katılımcılara uyarılarda bulundu.
Uyarıyı dikkate almayan kadınlar gösteriyi tamamlayıp buradan ayrıldı.
Şilili feminist grup Las Tesis'in, kadın cinayetleri, cinsel saldırı ve istismar olaylarını protesto için 25 Kasım'da Şili Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı önünde gerçekleştirdiği danslı protesto bazı Avrupa ülkelerine de yayılmış, İstanbul ve Ankara'da da gösteriler yapılmıştı.
Şilili kadınların danslı protestosuna İzmir'den destek

İzmir, Güncel

Kaynak: AA


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