Silivri açıklarında yatta yangın: 2 ölü 3 yaralı

SİLİVRİ açıklarında henüz bilinmeyen bir nedenle yatta yangın çıktı. Çevredeki gemiler yangına müdahale etti. Tekne yanarak batarken yattaki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralı olarak kurtarıldı.

Olay saat 12.15 sıralarında Silivri 'nin yaklaşık 25 kilometre açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kalamış'tan çıkıp Bozcaada'ya doğru giden Black Eyes1 adlı özel bir yat Silivri açıklarına geldiği sırada makine dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yatın yandığını fark eden çevredeki tekneler yangına müdahale etti. Ancak özel yat yanarak battı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik botları ve deniz polise geldi. Yanarak batan yatta Engin A. ve Abdurrahman Ş. hayatını kaybederken yatta bulunan Aydın A. ve Tunç Ö. ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri Sahil Güvenlik teknesi ile kıyıya getirildi. Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

- İstanbul