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Silivri Belediye Başkanı Yılmaz, 65 yaş ve üstü vatandaşları telefonla aradı

Silivri Belediye Başkanı Yılmaz, 65 yaş ve üstü vatandaşları telefonla aradıİSTANBUL, (DHA) - Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşları telefonla arayarak ihtiyaçlarını sordu.

25.03.2020 12:55 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:59
Silivri Belediye Başkanı Yılmaz, 65 yaş ve üstü vatandaşları telefonla aradı
İSTANBUL, (DHA) - Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşları telefonla arayarak ihtiyaçlarını sordu.
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ilçede ikamet eden 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları telefonla aradı. Başkanlık makamından yaptığı aramalarda vatandaşlarla sohbet eden Başkan Yılmaz, Silivri'de gerçekleştirilen salgınla mücadele çalışmaları hakkında bilgi verirken, diğer yandan salgın süreci atlatılana kadar sokağa çıkmamaları konusunda rica etti. 'Sizler bizim için çok kıymetlisiniz' diyen Başkan Yılmaz ile vatandaşların diyalogları dikkat çekti. Bir vatandaş eşinin hastaneye götürülmesini isterken, bir başka vatandaş ise aradığı için Başkan Yılmaz'a teşekkür etti.
'Bizi bugünlere getiren değerli büyüklerimizin ellerinden öpüyor, sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum' diyerek sağlıklı günler temennisinde bulunan Başkan Yılmaz, hiçbir mağduriyet yaşanmaması için yoğun mesaide olduklarını belirterek belediyenin 444 20 47 nolu numarasından iletişim kurulabileceğini söyledi.
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Silivri Belediye Başkanı Yılmaz, 65 yaş ve üstü vatandaşları telefonla aradı

Kaynak: DHA

Etiketler : Alaaddin Yılmaz, Silivri, Güncel

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Silivri Belediye Başkanı Yılmaz, 65 yaş ve üstü vatandaşları telefonla aradı

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