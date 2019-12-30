Haberler » Güncel » Silivri Belediye Başkanı Yılmaz AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

Silivri Belediye Başkanı Yılmaz AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

30.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:27
Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Yılmaz, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, Türkiye ve dünya gündemiyle ilgili önemli kareleri arasından seçilerek belirlenen "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.
Yılmaz, kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafına oy verdi.
Yaşam kategorisinde ise Yılmaz, Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" başlıklı fotoğrafını oyladı.
Spor kategorisinde de Mustafa Yalçın tarafından çekilen "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafa oy veren Yılmaz, seçim yapmakta zorlandığını ifade etti.
Yılmaz, oylamaya katılmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Göz bebeğimiz Anadolu Ajansının da 100. yılı kutlanacak 2020'de. Daha nice yüzlü yaşlara diyelim. Anadolu Ajansına da çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.
Silivri Belediye Başkanı Yılmaz AA'nın

Volkan Yılmaz, Behçet Alkan, Silivri, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:34   Adana-4 kişilik aile, eve giren farelerden kurtulmak isterken zehirlendi - Haber
16:34   Ankara kılıçdaroğlu karamolaoğlu ziyaretinden ilk görüntüler - Haber
16:34   Başakşehir 'youtuber? yetiştiriyor - Haber
16:34   Çarşamba Şeker Fabrikası'nın yeniden açılması için toplanıldı - Haber
16:34   Marmara Denizi'nde poyraz deniz ulaşımında aksaklıklara neden oluyor - Haber
16:00   Eskorta 60 bin lira kaptıran üniversite öğrencisi, savcının kararı sonrası yıkıldı - Haber
14:07   Kocaeli'de inşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı - Haber
13:57   Yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı - Haber
13:35   Kar, İstanbul sınırına dayandı! Akşam saatlerine dikkat - Haber
12:23   İzmir'in Torbalı ilçesinde biri doktor 2 kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan katil zanlısı yaralı olarak yakalandı - Haber
30.12.2019 16:34:48