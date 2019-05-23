Silivri Belediye başkanının paylaşımı büyük ilgi gördü

Alparslan ERMİŞ - İstanbul DHA - SİLİVRİ Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın, oğlu Efe ile oyuncak scooter kullanması renkli görüntüler oluşturdu.

İstanbul'un tek MHP'li belediye başkanı olan Yılmaz'ın, 2 yaşındaki oğlu Efe ile oyuncak scootera binmesi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Başkan Yılmaz'ın sabah saatlerinde evden çıkmadan önce kayda alınan görüntüleri sosyal medya hesabından "Ateşimiz düşünce biz. Herkese sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler" notuyla paylaşıldı. Video binlerce yorum aldı.

Kaynak: DHA