Silivri belediyesi'ne medikal malzeme desteği

Haber-Kamera Alparslan ERMİŞ, İSTANBUL DHA

Almanya Hannover Türk Engelliler Derneği, engelliler için Silivri Belediyesi'ne bir TIR dolusu medikal malzeme yardımında bulundu. Malzemeleri teslim alan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Amacımız Silivri'de yaşayan engelli kardeşlerimizin araç, gereç ve ekipman ihtiyacını karşılamaktı. Almanya Türk Federasyonumuz sağ olsunlar ilgili davrandılar ve birçok malzeme Belediyemizin Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi'ne teslim edilmiş bulunmaktadır" dedi.

BAŞKAN YILMAZ YARDIMLARI TESLİM ALDI

İhtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştıracak araç, gereç ve ekipman ihtiyacını karşılama sözü veren Başkan Yılmaz'ın bu amaçla gösterdiği gayretler bir bir sonuçlanıyor. Almanya Türk Federasyonu'na bağlı Hannover Türk Engelliler Derneği ile yaptığı görüşmeler sonrasında, ilk Ülkücü Şehit Ruhi Kılıçkıran anısına geçen hafta Almanya'dan yola çıkan bir TIR dolusu medikal malzeme desteği Silivri'ye geldi. Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri Belediyesi Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi'nde (EYKOM) yardımları teslim alırken, bu yöndeki desteklerin artarak devam edeceğinin altını çizdi.

BAŞKAN YILMAZ 'AMACIMIZ ENGELLİ KARDEŞLERİMİZİN İHTİYACINI KARŞILAMAK

Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi'nde (EYKOM) yardım TIR'ını karşılayan Başkan Yılmaz, emeği geçenlere teşekkür ederek, Almanya Türk Federasyonu'na bağlı Hannover Türk Engelliler Derneği'nin engelli kardeşlerimize gönderdiği bir TIR dolusu yardımı kabul ettik. Bu kapsamda Avrupa Türk Konfederasyon Genel Başkanı ve MHP İstanbul Milletvekilimiz Cemal Çetin'e, Almanya Türk Federasyonu Genel Başkanı Şentürk Doğruyol'a, Almanya Hannover Türk Engelliler Derneği Başkanı Murat Çavuş'a ve EMS Lojistik sahibi Şeref Tıraş'a teşekkürlerimi sunuyorum. Amacımız Silivri'de yaşayan engelli kardeşlerimizin araç, gereç ve ekipman ihtiyacını karşılamaktı. Almanya Türk Federasyonumuz sağ olsunlar ilgili davrandılar ve birçok malzeme Belediyemizin Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi'ne teslim edilmiş bulunmaktadır diye konuştu.

RUHİ KILIÇKIRAN İSMİ VERİLSİN İSTEDİM

Engelli vatandaşlarımıza yönelik yeni projeler olacağını belirten Başkan Yılmaz, Silivri'de yaşayan tüm engelli kardeşlerimize engelsiz bir yaşam diliyorum. Silivri'yi engelsiz kılma adına önümüzdeki günlerde çok değerli çalışmalara imza atacağımızı ifade etmek istiyorum. Emeği geçen tüm dostlara teşekkür ederken, bu yardım TIR'ının isminin de çok önemli olduğunu Silivrili hemşehrilerimle paylaşmak istiyorum. Avrupa Türk Federasyonu'ndan yola çıkan yardımlara bir şehidimizin ismi veriliyor. Bana sorduklarında ise bu yardım TIR'ına 1968'de şehit edilen ve ilk ülkücü Şehit olan Ruhi Kılıçkıran'ın ismi verilmesini istemiştim. Bu vesileyle Ruhi Kılıçkıran ağabeyimizi rahmetle anıyor, tüm Silivrili hemşehrilerime saygılarımı sevgilerimi sunuyorum ifadelerini kullandı.

FARKLI ÖZELLİKLE TOPLAM 178 ADET TEKERLEKLİ SANDALYE

Yapılan yardımlar arasında tekerlekli sandalye sayısının fazla olması dikkat çekerken, malzemelerin yedek parçaları da koliler ile beraberinde yer aldı. Araç, gereç ve ekipmanlar şu listeden oluştu 88 adet manuel tekerlekli sandalye, 48 adet rolatör tekerlekli sandalye, 24 adet komod tekerlekli sandalye, 18 adet elektrikli tekerlekli sandalye, 4 adet hasta kaldırma lifti, 1 adet hasta taşıma aleti, 10 adet hasta yatağı, 15 adet (bilekten) koltuk değneği, 20 koli hasta bezi, 1 koli yürüteç sepeti, 1 koli tekerlekli sandalye minderi, 3 koli yedek parça ve 5 poşet oyuncak.

Kaynak: DHA