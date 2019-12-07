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Silivri Cezaevi için alınan bilgisayarları çalan 19 kişi adliyeye sevk edildi

Silivri Cezaevi için alınan bilgisayarları çalarak internet üzerinden satışını yaptıkları belirlenen 2'si kadın 19 kişi yakalandı.

07.12.2019 16:45 | Son Güncelleme: 07.12.2019 16:50Silivri Cezaevi için alınan bilgisayarları çalan 19 kişi adliyeye sevk edildi
Cezaevi için alınan bilgisayarları çalarak internet üzerinden satışını yaptıkları belirlenen 2'si kadın 19 kişi yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Silivri Cezaevine alınan 150 adet bilgisayarın cezaevi deposundan çalınması üzerine polis inceleme başlatmış, çalışmalar sonucu şüphelilerin, çaldıkları bilgisayarları internet üzerinden satışa koydukları tespit etmişti. Konu ile alakalı çalışmalarını derinleştiren polis, şüpheli şahısların kimliklerinin ve ikametlerinin belirlenmesinin ardından düzenlenen operasyonla 2'si kadın 19 kişi yakalanmıştı.

Emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından, 2'si kadın toplam 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Silivri Cezaevi, Silivri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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