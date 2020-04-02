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Silivri D-100 Karayolu'nda kilometrelerce kuyruk oluştu

Silivri D-100 Karayolu'nda kilometrelerce kuyruk oluştu Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında megakentin giriş ve çıkışlarında polis ekiplerinin çalışmaları yoğunlaşırken Silivri D-100 Karayolu'nda denetimler nedeniyle kilometrelerce oluştu.

02.04.2020 17:17 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:19
Silivri D-100 Karayolu'nda kilometrelerce kuyruk oluştu
İSTANBUL - Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında megakentin giriş ve çıkışlarında polis ekiplerinin çalışmaları yoğunlaşırken Silivri D-100 Karayolu'nda denetimler nedeniyle kilometrelerce oluştu. Trafikte bekleyen birçok sürücü işleri nedeniyle mecburen yolda olduklarını belirtirken; bazı sürücüler, zorunlu olmamalarına rağmen dışarı çıkan vatandaşları eleştirdi.
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda alınan korona virüs önlemleri kapsamında Jandarma ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul giriş ve çıkışlarında denetimler gerçekleştiriyor. Silivri D-100 Karayolu'nda da polis ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri araçları tek tek durdurarak kontrol yaptı. Ekipler, araçta bulunan kişilerin yaşlarını sorarken, sağlık görevlileri de araç içerisinde bulunan kişilerin ateşlerini ölçtü. Trafikteki birçok sürücü işleri nedeniyle yolculuk yapmak mecburiyetinde olduklarını ifade etti. Bazı sürücüler yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele edilen bu günlerde keyfi olarak dışarı çıkan vatandaşları eleştirdi. Silivri D-100 Karayolu'nda oluşan trafik ise kameralara yansıdı.
"Yaklaşık bir 45 dakikadır trafikteyiz"
İşi için dışarıda olduğunu ifade eden ve yeni tip korona virüs salgınına rağmen sadece gezmek için dışarı çıkan insanları eleştiren sürücü Muhammed Emin Ceyhan, "Yaklaşık 45 dakikadır trafikteyiz, denetimler çok güzel. Yapılması gereken bir şey, kaçak olur bir şey olur. Trafiğe katlanacaklar ya da evde kalacaklar. Biz mecbur işimiz olduğu için gitmek zorundayız, çoğu insan virüse aldırmıyor gezmeye çıkıyorlar. Evde kalmalarını tercih ediyoruz. İşimiz için her gün Tekirdağ'a gidip gelmek zorunda kalıyoruz" diye konuştu.
"Çocuklarım 15 gündür oradaydı, onları alamaya gidiyorum"
Denetimlerin yapılmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden sürücü Soner Ekiz, "Çerkezköy'e gidiyorum çocuklarım 15 gündür oradaydı, onları alamaya gidiyorum. İstanbul'a gelme konusunda yetkililer ne dediyse onu yapıyoruz" dedi.
"Zannediyorum bir 40 dakikadır bekliyorum"
İşi nedeniyle sabah erken saatlerde İstanbul'a gediğini ifade eden sürücülerden İnci Kaya, "İşle alakalı sabah beşte geldim, şimdi geri gidiyorum zannediyorum bir 40 dakikadır bekliyorum. Ama yapacak bir şey yok, kontrol edilmek zorunda insanlar bilinçli değiller maalesef" şeklinde konuştu.
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Silivri D-100 Karayolu’nda kilometrelerce kuyruk oluştu

Kaynak: İHA

Etiketler: D-100 Karayolu, İstanbul, Silivri, Polis, Genel

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Silivri D-100 Karayolu'nda kilometrelerce kuyruk oluştu
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