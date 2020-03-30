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Silivri D-100 Karayolu'nda oluşan kilometrelerce kuyruk böyle görüntülendi

Silivri D-100 Karayolu'nda oluşan kilometrelerce kuyruk böyle görüntülendi Korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul giriş çıkışlarında polis ekiplerinin denetimleri yoğunlaştı.

30.03.2020 20:15 | Son Güncelleme: 30.03.2020 20:16
Silivri D-100 Karayolu'nda oluşan kilometrelerce kuyruk böyle görüntülendi
İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul giriş çıkışlarında polis ekiplerinin denetimleri yoğunlaştı. Silivri E-5 Karayolu'nda denetimler nedeniyle oluşan kilometrelerce kuyruk drone ile havadan görüntülendi.
İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda alınan korona virüs önlemleri kapsamında Jandarma Komutanlığı ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul giriş ve çıkışlarında yoğun denetimler yaptı. Silivri D-100 Karayolu'nda polis ekipleri ve jandarma, araçları tek tek durdurarak kontroller gerçekleştirdi. Sürücülere uyarılarda bulunan ekipler, sosyal mesafe uyarısında bulundu. Sağlık görevlileri de ekiplerin durdurup araç içerisinde bulunan kişilerin ateşlerini ölçtü.
D 100 Karayolu'nda uzun kuyruklar oluştu
Yapılan denetimler nedeniyle D-100 Karayolu'nda kilometrelerce kuyruk oluştu. Araçlar kontak kapatırken, sürücülerin saatlerce beklemek zorunda kaldığı görüldü. D-100 Karayolu'nda oluşan kilometrelerce yoğunluk drone ile havadan da görüntülendi.
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Silivri D-100 Karayolu’nda oluşan kilometrelerce kuyruk böyle görüntülendi

Kaynak: İHA

Etiketler: D-100 Karayolu, İstanbul, Silivri, Polis, 3. Sayfa

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Silivri D-100 Karayolu'nda oluşan kilometrelerce kuyruk böyle görüntülendi
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