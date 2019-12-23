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Silivri D-100 Karayolu'nda üst geçidi kullanmayan kadın canından oldu

100 Karayolu'nda üst geçiti kullanmayıp yoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına art arda iki araç çarptı.

23.12.2019 10:54 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:54 Silivri D-100 Karayolu'nda üst geçidi kullanmayan kadın canından oldu
SİLİVRİ  D-100 Karayolu'nda üst geçiti  kullanmayıp yoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına art arda iki araç çarptı.  Kadın olay yerinde hayatını kaybetti.  Kadına çarpan araçlardan birinin sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kadının üzerinden geçen diğer aracın sürücüsü aranıyor..

Edinilen bilgiye göre, D-100 Karayolu Selimpaşa Araptepe Mevkisi'nde yabancı uyruklu bir kadın yolun karşısına geçmek istedi. Hemen yanındaki üstgeçidi kullanmayan kadın karşıdan karşıya geçmek istedi. Bu sırada yönünde seyir halinde olan 34 CEB 908 plakalı cip, kadına çarptı. Kadın, çarpmanın etkisiyle D-100 Karayolu'nun sol şeridine savruldu. Daha sonra Edirne istikametine gitmekte olan 34 DU 7596 plakalı otomobil, yola savrulmuş halde olan kadının üzerinden geçtikten sonra kaçtı. Kimliği henüz belirlenemeyen yabancı uyruklu kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Cipin sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza yerinde plakasını düşüren otomobilin sürücüsü arama çalışmaları devam ediyor.


- İstanbul

D-100 Karayolu, Edirne, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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