SİLİVRİ'DE 1 KİŞİ YOL KENARINDAKİ ARAÇTA ÖLÜ BULUNDU

Silivri'de devriye gezen jandarma ekiplerinin kontrol ettiği hafif ticari araçta1 kişi ölmüş olarak bulundu.

13.05.2020 07:14 | Son Güncelleme: 13.05.2020 07:15
Silivri'de devriye gezen jandarma ekiplerinin kontrol ettiği hafif ticari araçta1 kişi ölmüş olarak bulundu.
Olay, Silivri - Kavaklı Yolu'nda 02.30 sıralarında meydana geldi. Devriye gezen jandarma ekipleri Silivri- Kavaklı Yolu'nda yoldan çıkmış bir hafif ticari araç olduğunu fark etti. Aracın yanına yaklaşan jandarma ekipleri, araç içinde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Hareketsiz yatan kişiyi kontrol eden ekipler, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde araç içindeki kişinin öldüğü belirlendi. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi Cumhuriyet Savcısının yaptığı inceleme sonucunda, ölen kişinin cansız bedeni ölüm sebebi belirlenmek üzere İstanbul Adli Tıp kurumu morguna kaldırıldı. SİLİVRİ’DE 1 KİŞİ YOL KENARINDAKİ ARAÇTA ÖLÜ BULUNDU

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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