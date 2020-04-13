Silivri'de 2 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar dışarı çıktı
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından Silivri'de güneşli havayı görenler sokağa çıktı.
13.04.2020 17:50 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:51
sokağa çıktı. Meydan ve caddelerde yoğunluk oluşurken banka önlerinde oluşan kuyruklarda polis sosyal mesafeyi korumaları yönünde vatandaşları uyardı. Bazı vatandaşların cadde üzerinde ve camilerde bulunan bankların önünde oturarak güneşlendikleri görüldü.- İstanbul
Kaynak: DHA