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SİLİVRİ'DE 2 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SONRASI VATANDAŞLAR DIŞARI ÇIKTI

SİLİVRİ'DE 2 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SONRASI VATANDAŞLAR DIŞARI ÇIKTIHaber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHAKoronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından Silivri'de güneşli havayı görenlersokağa çıktı.

13.04.2020 17:57 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:02
SİLİVRİ'DE 2 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SONRASI VATANDAŞLAR DIŞARI ÇIKTI
Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından Silivri 'de güneşli havayı görenler
sokağa çıktı. Meydan ve caddelerde yoğunluk oluşurken banka önlerinde oluşan kuyruklarda polis sosyal mesafeyi korumaları yönünde vatandaşları uyardı. Bazı vatandaşların cadde üzerinde ve camilerde bulunan bankların önünde oturarak güneşlendikleri görüldü. SİLİVRİ’DE 2 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SONRASI VATANDAŞLAR DIŞARI ÇIKTI

Kaynak: DHA

Etiketler: Silivri, DHA, Güncel
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