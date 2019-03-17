Son Dakika! Silivri'de 2 Kardeş Define Ararken Göçük Altında Kaldı

Silivri Gümüşyaka Mahallesi'nde bir evin altında define aramak için tünel kazan 2 kardeş göçük altında kaldı. Olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
DEFİNE ARAYAN 2 KARDEŞ GÖÇÜK ALTINDA KALDI
Silivri Gümüşyaka Mahallesi'nde yaşanan olayda kiraladıkları evin altında define aramak için yaklaşık 150 metre tünel kazan iki kardeş, göçük altında kaldı.
KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri ve iş makineleri sevk edildi. İki kardeşi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Ayrıntılar geliyor..
İtfaiye, Gümüşyaka, Güncel
Kaynak: DHA