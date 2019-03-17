Silivri'de 2 Kişi Define Ararken Göçük Altında Kaldı (2)

SİLİVRİ Gümüşyaka
Mahallesi'nde bir evin altında define aramak için tünel kazan 2 kişi göçük altında kaldı.
Olay yerine itfaiye ve AFAD
ekipleri sevk edildi. Olay yerine iş makinesi de getirilirken, ekiplerin 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. istanbul Valiliği'nden olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Silivri
Gümüşyaka Dağlalesi Sokak'ta kiraladıkları yazlık evin bahçe kısmında tarihi eser bulmak amacıyla kazı yapan 5 kişi 12 Mart'ta kazdıkları tünel içine girmiştir. Tünel içine giren kişilerden 2'si karbondioksit gazından zehirlendiği değerlendirilmekte olup ulaşmak amacıyla çalışmalar başlatılmıştır" deniydi. - İstanbul
Gümüşyaka, Silivri, Güncel
Kaynak: DHA