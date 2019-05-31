Silivri'de 20 bin çocuk bayram sevinci yaşadı

– SİLİVRİ Belediyesi hayırseverlerin katkısıyla Ramazan Bayramı öncesi 20 bin çocuğa bayram kıyafeti verdi. Çocukların yaşadığı mutluluk gözlerinden okunurken Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz , "Silivri'de yaşayan çocuklarımız bayram sabahına yeni kıyafetleri ile uyanacaklar" diye konuştu.

Silivri Belediyesi, çocukların bayrama mutlu girmeleri adına önemli bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi. 31 Mart Yerel Seçimleri'nde göreve gelen Başkan Volkan Yılmaz, 5 yıl olan görev süresi boyunca sosyal sorumluluk projelerinin geleneksel hale geleceğini söyledi. Çocukların bayramı mutlu geçirmeleri adına gerçekleşen projede bizzat yer alan Başkan Yılmaz'a çocuklar da çiçek hediye edip sarılarak karşılık verdi.

"125 BİN KİŞİYE İFTAR VERDİK"

Silivri Belediye Başkanı olma yolundayken kullandığı ifadeleri hatırlatan Başkan Yılmaz, "Sosyal Belediyecilik yapacağız' dedik. 'Aç açık olanı, garip guraba ve yetimi yerinde bulacağız' dedik. 'Bize gelip kimse elini açmayacak' dedik. Bu kapsamda da Ramazan ayı münasebeti ile hayır işleri yapan çok değerli iş adamlarımız var. Ramazan boyunca 125 bin kişiye iftar verdik. Bu iftarların hiçbirini belediyenin kasasından vermedik. Tamamı yardımlaşma duygusu ve hayırsever insanlarla oldu. Yine 20 bine yakın koli yaptırdık ve bunları dağıtıyoruz. Bu 20 bin çocuğumuza bayram kıyafeti giydirmeyi hedefledik. Köy köy gezip bunu da başarmış durumdayız" ifadelerini kullandı.

"SİLİVRİLİ GENÇLERİN HEP YANINDA OLACAĞIZ"

Kendi çocukluğunda yaşadığı bayram anılarını paylaşan Başkan Yılmaz, "Bizler bayram gecelerinde uyuyamazdık bayram sabahına kadar. Ayakkabımızı, kıyafetimizi yatağımızın ucuna koyardık. Çocuklar için bayram çok önemli. Silivri'de yaşayan çocuklarımız bayram sabahına yeni kıyafetleri ile uyanacaklar" diye konuştu.

Sosyal anlamda, kültürel ve spor anlamında, eğitim alanlarında Silivri halkına projeler üreteceklerini vurgulayan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Silivrili gençlerin hep yanında olacağız. Bu projelerimiz yıl boyunca sürecek. Ben bağda, bayırda ve kırda nerede olursa olsun vatandaşın içinden kopmadan Silivrililerin yanında olacağım" dedi.

Silivri'de bayram öncesi çocukların bayramlarını mutlu geçirmeleri adına yapılan sosyal sorumluluk projesinde 20 bin çocuğa bayramlık hediye edildi. Başkan Yılmaz, 35 mahallede hediye dağıtımına katıldı. Çocukların olduğu mahallelerde bizzat hediyelerini teslim eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, hediye verileceği saatlerde okulda olan çocukların bayramlıklarını ise muhtarlıklara teslim etti.

Kaynak: DHA

- İstanbul