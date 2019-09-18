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Silivri'de 3,5 hektarlık ormanlık alan kül oldu

Silivri'de 3,5 hektarlık ormanlık alan kül olduİSTANBUL - Silivri'de iki farklı noktada çıkan yangında 3,5 hektarlık orman kül oldu.

18.09.2019 21:34
Silivri'de 3,5 hektarlık ormanlık alan kül oldu
İSTANBUL - Silivri'de iki farklı noktada çıkan yangında 3,5 hektarlık orman kül oldu.
Yangın, öğle saatlerinde Silivri Beyciler Mahallesinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, Beyciler Mahallesinde bulunan ormanlık alanın iki farklı noktasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durum itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Silivri İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Orman Genel Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri ise ekiplerin söndürme çalışmaları havadan destek verdi. Orman İşletme Şefliği ekiplerinin de katıldığı müdahalede, yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, 3,5 hektarlık ormanlık alan kül oldu. Silivri Orman İşletme Gaye Ercan, söndürme çalışmalarını yakından takip ederek ekiplerin koordinasyonunu sağladı.
Jandarma ekipleri ise yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.
Silivri'de 3,5 hektarlık ormanlık alan kül oldu

İtfaiye, Silivri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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