Silivri'de 3 katlı binada yangın paniği

Silivri'de 3 katlı bir evin 2'nci katında mutfakta ateşte unutulan yağ nedeniyle çıkan yangın panik oluşturdu.

Silivri'de 3 katlı binada yangın paniği
24.05.2020 11:43 | Son Güncelleme: 24.05.2020 11:51
Silivri'de 3 katlı bir evin 2'nci katında mutfakta ateşte unutulan yağ nedeniyle çıkan yangın panik oluşturdu.

Olay, saat 10.45 sıralarında Selimpaşa Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah patates kızartması sonrası ateşte unutulan yağın etrafa sıçramasıyla yangın çıktı. Çıkan yangın bir süre sonra evin diğer taraflarına sıçradı. Evde yangın çıktığı sırada kimse bulunmadığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle evde büyük hasar oluşurken mahallede panik yaşandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Selimpaşa, Silivri, Sabah, 3. Sayfa, Haber

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